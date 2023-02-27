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На выставке MWC 2023 в Барселоне были представлены планшеты TCL NXTPAPER 11 и Tab 11. Также TCL анонсировала смартфоны TCL 40 XL, TCL 40 XE 5G, TCL 40 X 5G и TCL 406.

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TCL NXTPAPER 11 представляет собой уменьшенный вариант 12-дюймового TCL NXTPAPER Pro, который показали на выставке CES 2023 в начале января. 11-дюймовый планшет обладает экраном IPS LCD 10,95 дюйма с разрешением 2K и покрытием с ощущением бумаги. Технология NXTPAPER 2.0 повышает яркость экрана до 500 нит. Есть поддержка стилуса T-Pen.

Планшет работает на процессоре Helio P60T и с аккумулятором ёмкостью 8000 мАч с мощностью зарядки 18 Вт. Установлена система Android 13 и есть отсек для карт памяти microSD. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп с полем обзора 100 градусов, сзади камера 8 Мп. Установлено четыре динамика и два микрофона. Толщина устройства составляет 6,9 мм и вес 462 г.

TCL Tab 11 получил такие же экран, процессор, аккумулятор и камеры, что и NXTPAPER 11. У него 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ хранилище.

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TCL NXPAPER 11 оценили в $249. Версия Tab 11 только с Wi-Fi предлагается за $179, а с 4G за $219. С обоими планшетами можно приобрести дополнительные аксессуары, такие как T-Pen, Bluetooth-клавиатура и защитная плёнка на экран, пишет Gizmochina.