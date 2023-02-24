Выходящий в недалёком будущем смартфон Sony Xperia 5 V протестировали в бенчмарке Geekbench, что также позволило узнать некоторые его характеристики. Среди них 16 ГБ оперативной памяти.
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Это компактный смартфон Sony Xperia, которые обычно получают тот же процессор, память, хранилище и набор камер, что и главный флагман Xperia. В данном случае речь идёт о процессоре Snapdragon 8 Gen 2 и системе Android 13.
Geekbench показал модельный номер XQ-DQ72. Прошлый аппарат Xperia 5 IV был выпущен в сентябре, так что время до появления нового ещё есть. Пока же известно, что результаты одноядерного и многоядерного тестирования составили 1439 и 5071 баллов соответственно.
Возможно, Xperia 5 V снова получит экран OLED размером 6,1 дюйма с разрешением (1080p) и частотой 120 Гц. Ёмкость аккумулятора ожидается 5000 мАч, пишет Phonearena.