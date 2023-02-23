Следует ждать появления в них рекламы и платных подписок

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Недавно компания Google объявила о планах запустить чат-бота с ИИ Bard, способного помогать пользователям искать информацию запросами на разговорном языке. Microsoft анонсировала новый Bing с чат-ботом ChatGPT.

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Мало кто говорит, во сколько эти сервисы обходятся компаниям. По словам председателя правления компании Alphabet Джоном Хеннесси, использование чат-бота с языковой моделью в 10 дороже обычного поиска.

В прошлом декабре, после появления ChatGPT, генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман в Твиттере писал о больших расходах на функционирование сервиса. В том числе поэтому в начале февраля был запущен платный тариф ChatGPT Plus с расширенной функциональностью и увеличенной производительностью за $20 в месяц.

Информационное агентство Reuters на основе отчёта Morgan Stanley подсчитало, что каждый поисковый запрос в 2022 году обходился Google в пятую часть цента. Если же использовать чат-бота вроде Bard, для Google стоимость поисковых запросов к следующему году выросла бы на $6 млрд, если на Bard будет приходиться половина запросов у Google с ответами по 50 слов.

Причина в вычислительной мощности, которая нужна для создания естественно звучащих ответов. Нужно больше процессоров, серверов и электричества для них.

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Как можно сократить траты? Скорее всего чат-боты станут более эффективными и расходы на эксплуатацию сократятся. Наверняка Google и Microsoft надумают показывать в ответах рекламу. Также сервисы могут иметь платные тарифы, что уже происходит, сообщает Neowin.