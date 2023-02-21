CU Boulder Today поговорил с экспертами касательно будущего чат-ботов

OpenAI, лаборатория из Сан-Франциско, выпустила ChatGPT в ноябре 2022 года. Продвинутый чат-бот, казалось бы, может делать все — с помощью простого текстового запроса он может генерировать уникальные твиты, стихи, курсовые работы по фрейдистской психологии и даже, как обнаружил один профессор CU Boulder, детские книги о несчастном какаду.

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Некоторые критики бьют тревогу по поводу того, что студенты могут использовать ChatGPT для написания работ. Другие опасаются, что такие платформы ИИ могут лишить работы некоторых специалистов, таких как учителя или юристы.

«Мы находимся в переломном моменте для такого типа ИИ», — сказал Кейси Файслер, доцент кафедры информационных наук Калифорнийского университета в Боулдере. «Мне кажется, что мы в самые первые дни широкого распространения Интернета с точки зрения того, насколько это может повлиять на повседневную жизнь».

CU Boulder Today поговорил с Фислером и еще тремя экспертами по технологиям в кампусе: Даниэлем Акунья, доцентом кафедры компьютерных наук; Питером Фольц, профессором-исследователем Института когнитивных наук и Кай Ларсен, доцентом Школы бизнеса Лидса. Они коснулись того, что ждет ChatGPT в будущем и что это может означать для людей.

Что такое ChatGPT?

ChatGPT основан на Generative Pre-trained Transformer 3 (GPT-3) OpenAI. Он принадлежит к классу инструментов, называемых большими языковыми моделями, которые программисты обучают, используя огромные объемы текста. Проще говоря, ChatGPT действительно хорошо читается, сказал Ларсен, написавший книгу об искусственном интеллекте в бизнесе.

«Предположим, вы возьмете человека примерно 700 г. до н.э., примерно, когда был жив Гомер», — сказал Ларсен. «Вы заставляете его читать книги и свитки 24/7 в течение 2700 лет. Примерно столько информации было вложено в эту штуку».

При появлении запроса ChatGPT будет опираться на эти знания, а также на обширные учебные занятия с реальными людьми, чтобы составить свои ответы. Вы можете спросить его: «Должен ли я подавать заявление в школу бизнеса Лидса?» или «Расскажи мне о бизоне Ральфи», и он ответит удивительно убедительными ответами — и все это за считанные секунды.

У ChatGPT тоже есть конкуренты: ранее в этом месяце Google объявила, что скоро выпустит собственный аналогичный инструмент, который компания назвала «Bard».

Ни одна из этих моделей не является особенно новой, отметил Фольц. Например, в 1990-х годах он и его коллеги разработали инструмент под названием Intelligent Essay Assessor, который мог читать и оценивать студенческие эссе примерно с теми же навыками, что и профессор колледжа. Он и его коллеги продали программное обеспечение образовательной издательской компании Pearson в 2004 году.

«ChatGPT — это один из первых случаев, когда такой инструмент был выпущен таким образом, что люди повсюду могут его увидеть и поиграть с ним», — сказал Фольц.

Что еще может делать ChatGPT?

ChatGPT умеет писать и редактировать базовый компьютерный код на разных языках программирования. Фислер, изучающая технологии и этику и разместившая несколько видео о ChatGPT на своем популярном канале TikTok, попробовала еще кое-что: она попросила платформу написать ей заявление о цели подачи заявки на докторскую программу CU Boulder в области информатики.

«Я сказала, что в рамках этого заявления укажите, как ваше исследование связано с исследованием доктора Кейси Физлер», — сказала она. «Ответ был действительно хорош».

Тем временем Ларсен склонялся к причудливому. Он использовал ChatGPT и DALL-E 2, аналогичную программу для генерации изображений, для создания детской книги о своем любимом питомце – какаду по кличке Дьюи.

ChatGPT по-прежнему доступен бесплатно. Но OpenAI и его конкуренты неизбежно найдут способ монетизировать каждое взаимодействие со своими моделями, сказал Ларсен. Он считает, что большие языковые модели отлично справятся с одними из самых скучных задач: написанием рутинных офисных электронных писем.

«По своей сути это коммуникационная модель, — сказал Ларсен. «Каждый раз, когда люди общаются друг с другом, мы увидим возможности использования инструментов искусственного интеллекта, которые помогут им общаться быстрее».

Какова точность ответов?

Потому что это то, что делают люди. По общему признанию, эксперты выразили ряд опасений по поводу ChatGPT и его последствий для экономики, школ и многого другого.

Платформа ИИ, например, — одаренный лжец. Акунья объяснил, что внутри ChatGPT работает как функция автозаполнения в поиске Google. Если вы дадите ему несколько слов, он предложит варианты слов, которые, скорее всего, будут следующими, а затем сгенерирует текст на основе этих прогнозов.

«ChatGPT предсказывает следующее слово с учетом некоторой случайности», — сказал Акунья. «Он делает это очень, очень хорошо».

Это означает, однако, что большие языковые модели иногда будут генерировать текст или компьютерный код, которые на первый взгляд выглядят правильно, но на самом деле совершенно неверны — в некоторых случаях, изобретая факты из воздуха, что исследователи ИИ называют «галлюцинациями».

Bard от Google сделал именно это во время публичной и потенциально дорогостоящей демонстрации 6 февраля: платформа заявила, что космический телескоп НАСА имени Джеймса Уэбба сделал первые в истории изображения планеты за пределами Солнечной системы. (Честь на самом деле принадлежит Very Large Telescope в Чили, который сделал снимок экзопланеты в 2004 году, почти за два десятилетия до запуска Джеймса Уэбба).

Однако то, что удерживает Ларсена, — это не компьютеризированная ложь, а нечто, возможно, гораздо более близкое.

«Это облегчит быстрое общение, что меня пугает», — сказал Ларсен. «Общение должно быть проницательным и ценным или поднимать нам настроение. Но оно не должно быть более частым. Не знаю, как вы, а я получаю достаточно писем».

Будут ли в будущем детей учить роботы?

Фислер провела много времени, размышляя о том, что ChatGPT может означать для ее собственных занятий в колледже. Она признала, что студенты потенциально могут использовать его для списывания — написания курсовых работ менее чем за минуту. Но она считает, что плагиат — это не то, на чем нужно сосредотачиваться.

Она хочет знать, как ChatGPT может помочь ее ученикам учиться. Например, для задания старшеклассников могут попросить использовать ИИ для создания первого черновика эссе, а затем подвергнуть его критике: что ChatGPT понял правильно? В чем его аргументы не оправдались?

Фольц добавил, что однажды инструменты искусственного интеллекта могут служить репетиторами 24/7 для учащихся всех возрастов. Платформа наподобие ChatGPT могла бы дать старшеклассникам мгновенную обратную связь по их эссе из пяти абзацев или помочь ученикам средних классов с домашним заданием по алгебре.

По словам Фольца, эти партнеры по ИИ могут быть не такими опытными, как люди, но они могут помочь заполнить пробел тем, кто не может позволить себе репетиторов-людей. Он является исполнительным директором института Национального научного фонда стоимостью 20 миллионов долларов, который исследует, как ИИ может преобразовать классы — и таким образом, чтобы уменьшить неравенство в образовании, а не усугубить его.

Это начало машинной революции?

Ларсен считает, что ChatGPT почти наверняка приведет к сокращению рабочих мест в некоторых профессиях. Associated Press, например, использовало программное обеспечение ИИ для написания статей о бейсбольных играх низшей лиги с 2016 года.

«Вопрос, который мы должны выяснить, заключается в том, сколько еще новых рабочих мест это приведет», — сказал Ларсен. Все четыре эксперта согласились с тем, что в последующие десятилетия для людей будет как никогда важно узнать, что ИИ может делать, а что нет.

Несмотря на потенциальные преимущества, некоторые люди могут испытывать опасения по поводу ChatGPT из-за естественного недоверия к ИИ. Это недоверие проистекает из боязни того, что машины станут слишком мощными и превзойдут человеческие способности, что приведет к потере работы и другим негативным последствиям. Например, сначала общественность напугал Deep Blue от IBM, компьютер, созданный для того, чтобы побеждать лучших игроков в шахматы. Однако, как заметил Акунья, то, что компьютер превосходно справляется с одной задачей, например, с шахматами, не означает, что он может так же хорошо выполнять и другие задачи.

«Люди экстраполировали успех Deep Blue на другие виды человеческой деятельности. Но Deep Blue лишь лучше людей играл в шахматы», — сказал Акунья. «В то время это не означало, что компьютер может играть в покер так же хорошо, как лучшие игроки в мире».

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«Будущее, скорее всего, будет сотрудничеством между людьми и ИИ, а не обгоном одного другого».