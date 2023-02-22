Средняя стоимость карт AMD составляет $639, у Nvidia $879

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

RTX 3070 Ti за 55 тр - цена как при курсе 62

Последние данные о стоимости видеокарт рисуют малоприятную картину. Средняя цена с 2020 года выросла вдвое и рост не собирается останавливаться. Цена карт прошлого поколения не особо падает, а карты нового поколения сейчас очень дороги. Снижали цену разве что на RTX 4080, и то по причине плохих продаж.

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Никто не сомневается, что стоимость видеокарт в последние годы выросла, но всегда интересно получить точные данные. Эти данные предоставляет немецкий ритейлер Mindfactory.

В феврале 2020 года средняя цена продажи (ASP) карт AMD была 295 евро ($314), а общий доход от карт AMD у продавца составил 442870 евро ($471997). ASP карт Nvidia была 426 евро ($454), доход от продаж 855305 евро ($911558).

В феврале 2023 года средняя цена карт AMD уже 600 евро ($639), рост равен 103%, а доход равен 1026046 евро ($1093508), рост на 130%. У Nvidia средняя цена карт стала 825 евро ($879), а доход от продаж 1844323 евро ($1965550). Это даёт рост на 93% и 115% соответственно.

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Причины роста цен хорошо известны. Сначала была пандемия, сокращение производства из-за карантинов и увеличение стоимости как результат. Потом подорожали криптовалюты и цены взлетели ещё выше. Криптовалюты давно на спаде, дефицита нет, но производителям новые цены так понравились, что снижать их они не собираются. Вместо этого они даже не скрывают, что уменьшают объём производства, чтобы держать цены на карты высокими, пишет Digitaltrends.