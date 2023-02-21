Пока бережливые геймеры ожидают лучших времён для покупки новенькой игровой модели от NVIDIA или AMD, цены на видеокарты в Европе медленно, но верно снижаются, о чём информирует общественность ресурс VideoCardz со ссылкой на отчёт специалистов сайта Hardware.info.
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Источник изображения: Pixabay
Исходя из подсчётов источника, средний ценник представленных на рынке моделей AMD, а именно представительниц серий Radeon RX 7000 и RX 6000, в феврале снизился на 5.6 % по сравнению с показателями прошлого месяца, в то время как для NVIDIA GeForce RTX 40 и RTX 30 снижение достигло значения в 3.0 %.
Больше всего в цене за последний месяц потеряла GeForce RTX 3090 Ti (-25.6 %), за ней следует Radeon RX 7900 XTX с показателем в -14.4 %, а замыкает тройку RX 6500 XT (-10.8 %). Что касается остальных представительниц новых линеек AMD и NVIDIA, то Radeon RX 7900 XT стала доступнее на 8.0 %, GeForce RTX 4090 подешевела на 6.2 %, а стоимость RTX 4080 и RTX 4070 Ti снизилась на 2.6 и 1.6 % соответственно.
Источник изображения: VideoCardz
При этом ценник Radeon RX 7900 XTX всё ещё выше рекомендованного на 6.0 %, а стоимость RTX 4070 Ti и RTX 4090 превышает MSRP на 2.6 и 0.4 %.