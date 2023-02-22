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Kachka За пост начислено вознаграждение
Мобильные RTX 4050, RTX 4060 и RTX 4070 были протестированы: звёзд с неба не хватают
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Новейшие видеокарты для ноутбуков от NVIDIA сегодня были протестированы, и результаты оказались несколько неутешительными. RTX 4070, RTX 4060 и RTX 4050, как известно, имеют ограниченное количество ядер и конфигурацию памяти, что привело к относительно небольшому приросту производительности по сравнению с их предшественниками. 

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RTX 4060 и RTX 4070 будут оснащены 8Gb памяти GDDR6, а RTX 4050 - всего 6Gb. Все три GPU имеют ограниченное потребление 35-115W.

  • RTX 4070: 4608 ядер, до 2175 МГц и 128-битная шина
  • RTX 4060: 3072 ядра, до 2370 МГц и 128-битная шина
  • RTX 4050: до 2370 МГц при мощности 115W, 96-битная шина

Первые тесты производительности, проведённые компанией Golden Pig Upgrade, показали, что RTX 4070 на 4% медленнее RTX 3070 Ti в бенчмарке 3DMark. RTX 4050 на 37% превосходит RTX 3050 Ti, а RTX 4060 на 19% мощнее RTX 3060. В играх RTX 4070 оказалась достаточно медленной в разрешениях 1080p и 1440p. Более значительный прирост производительности по сравнению со старыми RTX 3000 графические процессоры серии RTX 4000 могут обеспечить только с DLSS 3.0. В противном случае количество кадров увеличится в среднем на 5-25% в зависимости от конкретной игры.

Метрика энергопотребления, которой поделилась компания Golden Pig Upgrade, показывает, что мощность RTX 4070 и RTX 4060 составляет около 110W, в то время как RTX 4050 – около 90W.

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В целом, производительность мобильных графических процессоров NVIDIA RTX 4000 не особенно впечатляет. Судя по тестам, бюджетный сегмент видеокарт урезали настолько сильно, что он не ощущается как обновление по сравнению с прошлым поколением, особенно в случае с RTX 4070. Стоить ноутбуки с графикой Ada Lovelace будут от $999 до $3 299.
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