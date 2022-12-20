Компания Honor на 26 декабря запланировала провести презентацию в Китае. Бренд анонсирует два устройства, а именно смартфон Honor 80 GT и планшет Honor Pad V8 Pro. Ещё будет специальная версия Honor 80, посвященная аниме «Задача трёх тел» (основанному на одноимённой книге).
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В преддверии анонсов Honor постепенно раскрывает информацию о новинках. Во вторник было сказано о процессоре в составе планшета. Honor Pad V8 Pro станет первым планшетом на чипе MediaTek Dimensity 8100.
Планшет будет работать с интерфейсом MagicOS 7.0 поверх операционной системы Android 13. Судя по изображениям, Honor Pad V8 Pro обладает плоскими сторонами. У него магнитный разъём на задней панели для официальной клавиатуры. Есть также поддержка ввода стилусом. Доступны синий и оранжевый цветовые варианты.
Ещё известно о диагонали экрана 12,6 дюйма и мощности зарядки 33 Вт, сообщает Gizmochina.