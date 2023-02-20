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Samsung представила первое обновление смартфонов серии Galaxy S23
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Samsung начала продажи флагманской линейки смартфонов Galaxy S23 совсем недавно. Прошло несколько дней и на устройство пришло первое обновление. Размер его невелик и предназначено оно в первую очередь для безопасности.

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Эти аппараты оказались на прилавках с январским обновлением безопасности, а теперь получают обновление за 1 февраля. Здесь содержатся 48 патчей системы Android 13 и 7 для оболочки One UI.

Это обновление попало на разблокированные аппараты S23 по всей Европе, а скоро оно появится и в других регионах. На стандартной модели S23 размер обновления чуть превышает 500 МБ, на Ultra около 600 МБ.

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В 2022 году Samsung поменяла расписание обновлений флагманов, обещая четыре обновления Android и пять лет патчей безопасности. Это значит, что на S23 в итоге будет установлена Android 17 и патчи безопасности за 2028 год, пишет GSMArena.

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#смартфоны #samsung
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