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Поставки видеокарт в Китае за год сократились на 42%
Лидирует среди поставщиков компания Colorful
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Статистика фирмы Board Channels показала, что поставки видеокарт в Китае за год уменьшились на 42%. Естественно, Китай является огромным рынком видеокарт, тем более что большая часть из них здесь и производится. Это означает, что показатели Китая оказывают большое влияние и на общемировую статистику. Последние несколько лет были не лучшими для местного рынка видеокарт. Пандемия привела к проблемам с производством и потреблением, экономические войны с США положение дел также не улучшают.

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Согласно последним статистическим показателям, в январе по сравнению с прошлым месяцем поставки выросли на 9%. Это может быть связано со скидками в розничных магазинах для продажи излишков.

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Почти все ведущие производители работают в Китае, но лидирует здесь не самый модный бренд Colorful. Следом располагаются Asus, Gigabyte и MSI. GALAX проявляет себя лучше многих брендов, увеличив объём поставок по итогам года, как и Maxsun. Однако, их совокупные поставки не дотягивают даже до четверти от поставок Colourful. Gainward и Zotac стали выпускать чуть меньше карт. Производители полагают, что поставки восстановятся уже в феврале и до конца года, поскольку новые модели в более низких ценовых категориях скоро поступят в продажу, пишет WCCFTech.

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#видеокарты
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