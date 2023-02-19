Мощность новых видеокарт уже стоит на повестке дня.

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Компания AMD недавно выпустила новое поколение графических процессоров RDNA3, но уже сейчас обсуждается следующее – RDNA4. В интервью 4Gamer компания раскрыла некоторые важные детали о своих новых видеокартах. Во время разговора не упоминали никакой конкретной информации об RDNA4, однако Дэвид Ванг и Рик Бергман высказали свои впечатления о том, как будет развиваться компьютерная графика в ближайшем будущем.

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Ванг признал, что NVIDIA уделяет большое внимание использованию ИИ в своих видеокартах. Он сказал, что AMD не имеет такой же стратегии и не считает, что технологии ИИ в GPU востребованы на потребительском рынке. Ванг подчеркнул, что AMD сосредоточена на добавлении опций, которые нужны пользователям для обеспечения наилучшего игрового опыта. Он также отметил, что геймеры не должны платить за функции, которые они не используют.

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Заявление Рика Бергмана в конце интервью, вероятно, – самая интересная часть, поскольку он обещает, что компания перейдёт к RDNA 4 с ещё более высокой производительностью уже в ближайшее время. Неудивительно, что "красная" компания ожидает, что её видеокарты следующего поколения будут гораздо быстрее, чем нынешние продукты. Формулировка "в ближайшее время" говорит нам о том, что AMD может перейти на RDNA4 раньше, чем ожидалось.

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