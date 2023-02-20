Вариант на 12 ГБ более вероятен.

Ganesh Ravikumar, Unsplash

В последнее время в Сети ходит много слухов о скором выпуске компанией NVIDIA игровой видеокарты GeForce RTX 4070, инсайдеры приписывают новинке 5888 CUDA-ядер и 192-битную GDDR6X видеопамять объёмом 12 ГБ. Тем не менее, информаторы не раз предупреждали, что компания зачастую рассматривает для каждой модели по несколько конфигураций и может принимать решения о внесении изменений даже незадолго до релиза. Похоже, что компания GIGABYTE ожидает, как минимум, три возможные конфигурации для RTX 4070. Об этом сообщает VideoCardz со ссылкой на читателя, который поделился списком моделей из формы регистрации видеокарт для покупателей на сайте GIGABYTE.

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Три конфигурации GeForce RTX 4070 в форме отличаются объёмом видеопамяти: 10 ГБ, 12 ГБ и 16 ГБ. Как отмечает ресурс, это ещё не подтверждает их подготовку, более того, этот же список включает RTX 4080 на 12 ГБ, которая была отменена. С другой стороны, присутствие озвученных конфигурация может указывать на то, что NVIDIA рассматривала подобные модели или даже всё ещё рассматривает. Инсайдеры перечисляли много вариантов печатных плат для RTX 4070 и не исключено, что планируются разные модели, тем более, что отмена RTX 4080 12 ГБ и её выпуск в виде RTX 4070 Ti могли сдвинуть уже установленный ряд наименований и вместо двух RTX 4080 в конечном итоге появятся две RTX 4070. Всё возможно.

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Вероятно, ситуация прояснится уже скоро, VideoCardz считает, что официально о видеокарте мы должны узнать уже в ближайшие недели. В период с 20 по 23 марта пройдёт конференции по графическим технологиям (Graphics Technology Conference, GTC), где будет выступать основатель и генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг (Jensen Huang), возможно, RTX 4070 заслужит упоминания на этом мероприятии.

Источники VideoCardz