Функция Message Guard предназначена для защиты от эксплойтов с нулевым кликом в мессенджерах

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Атаки с «нулевым кликом», которые позволяют устанавливать вредоносные программы на устройства без участия пользователей, в последние годы происходят всё чаще. Такие атаки могут оставаться незамеченными пользователями, даже если вредоносный код передаёт информацию с их устройств злоумышленникам. В своё время подобная атака установила шпионское приложение Pegasus на айфоны активистов, журналистов, государственных служащих и политиков.

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Для защиты от подобных неприятностей компания Samsung разработала функцию Message Guard. Она предлагается в приложениях Samsung Messages и Google Messages на устройствах линейки Galaxy S23.

Message Guard действует в фоновом режиме. Механизм изолирует файлы изображений разных типов из сообщений в мессенджерах. Выполняется побитная проверка и обработка изображений, чтобы удостовериться, что они не смогут заразить устройство вредоносным кодом.

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Samsung собирается постепенно распространять Message Guard на других моделях смартфонов и планшетов Galaxy с оболочкой One UI 5.1 и новее. Компания обещает обновление, которое принесёт защиту и в сторонние приложения для обмена сообщениями, сообщает Engadget.