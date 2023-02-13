Компания MediaTek в понедельник анонсировала мобильный процессор MediaTek Helio G36 для смартфонов. Этот чип поддерживает алгоритмы ИИ при работе с камерами, высокие частоты на экранах и двойной 4G с интеллектуальными технологиями подключения, говорится в пресс-релизе.
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Это модифицированный чип Helio G37, ядра Cortex-A53 у которого работают на частоте 2,2 ГГц вместо 2,3 ГГц. Остальные характеристики остались неизменными.
Helio G36 поддерживает камеры с разрешением до 50 Мп, фотосъёмку на две камеры одновременно, аппаратный механизм для улучшения эффекта Боке, экраны с разрешением HD+ 90 Гц для плавного отображения картинки. Есть стандарты связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, использование которых значительно повышает пропускную способность и надёжность подключения периферийных устройств вроде наушников и геймпадов.
Есть MediaTek HyperEngine 2.0 Lite с Resource Management Engine 2.0, что означает интеллектуальную оптимизацию производительности и динамическое управление процессором и GPU для обеспечения стабильной скорости и возможности долго играть в самые требовательные игры.
Чип произведён на техпроцессе 12 нм TSMC, пишет business-standard.com. Какие смартфоны будут работать на этом процессоре, пока не сообщается.