Он почти не отличается от прошлогоднего Helio G37

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компания MediaTek в понедельник анонсировала мобильный процессор MediaTek Helio G36 для смартфонов. Этот чип поддерживает алгоритмы ИИ при работе с камерами, высокие частоты на экранах и двойной 4G с интеллектуальными технологиями подключения, говорится в пресс-релизе.

реклама

Это модифицированный чип Helio G37, ядра Cortex-A53 у которого работают на частоте 2,2 ГГц вместо 2,3 ГГц. Остальные характеристики остались неизменными.

Helio G36 поддерживает камеры с разрешением до 50 Мп, фотосъёмку на две камеры одновременно, аппаратный механизм для улучшения эффекта Боке, экраны с разрешением HD+ 90 Гц для плавного отображения картинки. Есть стандарты связи Wi-Fi 5 и Bluetooth 5, использование которых значительно повышает пропускную способность и надёжность подключения периферийных устройств вроде наушников и геймпадов.

Есть MediaTek HyperEngine 2.0 Lite с Resource Management Engine 2.0, что означает интеллектуальную оптимизацию производительности и динамическое управление процессором и GPU для обеспечения стабильной скорости и возможности долго играть в самые требовательные игры.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Чип произведён на техпроцессе 12 нм TSMC, пишет business-standard.com. Какие смартфоны будут работать на этом процессоре, пока не сообщается.