Не исключён анонс в октябре вместо ноября

Qualcomm каждый год представляет новые флагманские процессоры примерно в ноябре. Так произошло и в прошлом году в случае со Snapdragon 8 Gen 2. Этот чип имеет новый графический процессор Adreno 740, прирост производительности и эффективности. Уже ведётся разработка новой модели Snapdragon 8 Gen 3, которая снова станет быстрее и функциональнее. Быть может, ждать его придётся не до ноября.

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Инсайдер под ником Digital Chat Station считает, что компания опережает график разработки чипа, так что анонсируют его раньше обычного срока. Быть может, это случится в октябре.

В таком случае устройства на основе этого процессора начнут появляться в продаже в последнем квартале года. Как обычно, флагманский Snapdragon войдёт в состав большинства премиальных смартфонов следующего года от ведущих производителей Android-устройств.

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До октября ещё далеко, так что сведений о возможностях процессора пока мало. При этом он уже посетил бенчмарк Geekbench и набрал 1930 и 6236 баллов в одноядерном и многоядерном тестировании. Это означает прирост производительности по сравнению со Snapdragon 8 Gen 2 примерно на 25%, пишет Gizmochina.