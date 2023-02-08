Результаты тестов в Geekbench превзошли все современные мобильные процессоры

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Хотя Qualcomm значительно увеличила производительность и эффективность процессора Snapdragon 8 Gen 2, он не дотягивает до скорости Apple A16 Bionic в iPhone 14 Pro. Быть может, более серьёзную конкуренцию окажет следующий чип Snapdragon 8 Gen 3 в конце года.

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Появление в бенчмарке Geekbench инженерного образца Snapdragon 8 Gen 3 с ядром Cortex-X4 обнаружили на южнокорейском форуме. Результат одноядерного и многоядерного тестирования составил 1930 и 6236 баллов соответственно.

Это выше по сравнению с результатами A16 Bionic, которые составляют около 1800/5300. У системы на чипе Snapdragon 8 Gen 2 средние показатели 1400/5000. Однако, осенью должен быть представлен процессор A17 Bionic, который должен стать ещё быстрее.

Помимо повышенной производительности, источник говорит о падении энергопотребления на 20%. Сам Snapdragon 8 Gen 2 на 40% экономичнее по сравнению со Snapdragon Gen 1.

Будущий чип получит конфигурацию 1 + 5 + 2, отказавшись от одного экономичного ядра в пользу дополнительного мощного. Инсайдер Минг-Чи Куо говорит, что производителем будет только TSMC на техпроцессе 4 нм.

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Предположительно, Samsung продолжит использовать чипы Qualcomm в своих флагманах 2024 года, пишет Nextpit.