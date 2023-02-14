У покупателей появится выбор из MacBook Air с двумя размерами экранов

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Компьютеры от 10 тр в Ситилинке

Грядущая весна может стать интересной для поклонников компьютеров Apple. Компания готовится к выпуску устройство смешанной реальности и новый Mac Pro. Также была информация, что Apple намеревается выпустить 15,5-дюймовый MacBook Air. Теперь это подтверждает аналитик индустрии дисплеев Росс Янг.

реклама

В Твиттере он написал, что производство панелей для крупного MacBook Air уже стартовало. По его словам, Apple назначила дату релиза устройства на начало апреля. Если так, ждать придётся не дольше пары месяцев. Ранее про весенний релиз писал журналист Bloomberg Марк Гурман и сам Янг.

рекомендации 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3070 Ti дешевле 60 тр - цена как при курсе 65 MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам -19% на 13900KF - цены рухнули 13700K дешевле 40 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 12900K за 40тр с началом в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 40тр в Регарде

Если 15-дюймовый MacBook Air появится, впервые с 2016 года у пользователей будет выбор из двух размеров MacBook Air. Большой экран может привлечь тех, для кого цена 16-дюймового MacBook Pro слишком высока, а производительность избыточна, пишет Digitaltrends.