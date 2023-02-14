Грядущая весна может стать интересной для поклонников компьютеров Apple. Компания готовится к выпуску устройство смешанной реальности и новый Mac Pro. Также была информация, что Apple намеревается выпустить 15,5-дюймовый MacBook Air. Теперь это подтверждает аналитик индустрии дисплеев Росс Янг.
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В Твиттере он написал, что производство панелей для крупного MacBook Air уже стартовало. По его словам, Apple назначила дату релиза устройства на начало апреля. Если так, ждать придётся не дольше пары месяцев. Ранее про весенний релиз писал журналист Bloomberg Марк Гурман и сам Янг.
Если 15-дюймовый MacBook Air появится, впервые с 2016 года у пользователей будет выбор из двух размеров MacBook Air. Большой экран может привлечь тех, для кого цена 16-дюймового MacBook Pro слишком высока, а производительность избыточна, пишет Digitaltrends.