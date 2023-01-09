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15-дюймовый ноутбук Apple MacBook Air ожидается в этом году
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Ранее сообщалось, что компания Apple работает над обновлением линейки ноутбуков MacBook Air, готовя две новые модели. Это 12-дюймовый ноутбук и более крупный 15-дюймовый.

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Теперь Марк Гурман из Bloomberg утверждает, что 12-дюймовой модели в этом году можно не ждать. При этом 15-дюймовый MacBook Air должен быть представлен уже относительно скоро.

Информации о нём пока доступно немного. Аналитик Росс Янг ранее говорил, что Apple начнёт производство экранов с диагональю 15,5 дюйма дисплеев для MacBook Air в первом квартале. Если сроки останутся неизменными, то ноутбук может быть анонсирован уже этой весной.

В плане дизайна больших изменений не ожидается, поскольку внешний вид MacBook Air не так давно уже обновлялся. Внутри может быть установлен процессор M2 или M2 Pro, который Apple ещё не анонсировала. В ближайшее время ожидается анонс новых процессоров линейки M2, которые войдут в состав нескольких устройств Mac этого года.

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12-дюймовый MacBook Air, который ожидался в этом или в 2024 году, больше не входит в краткосрочные планы Apple, сообщает Gizmochina.

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