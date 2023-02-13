Ремонт стоит столько, что лучше купить новый (негибкий) смартфон

Некоторые владельцы гибких смартфонов Samsung Galaxy Fold 3 обнаружили, что экраны их аппаратов начинают трескаться. Происходит это без видимых причин, ударов или падений, причём когда срок гарантии уже истёк. Это означает, что ремонтировать дорогой экран придётся за свой счёт.

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На форуме Reddit один из пользователей в январе пожаловался, что после 15 месяцев «бережного использования» внутренний экран Galaxy Z Fold 3 треснул по вертикальной оси, по которой устройство открывается и закрывается. Samsung готова чинить экран за $800, хотя за такие деньги можно купить почти любой новый смартфон. Эта сумма составляет 73% от первоначальной стоимости аппарата.

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На смартфон даётся гарантия сроком один год и у многих проблемы начинаются примерно через полтора года после покупки. Samsung пока никак не комментирует эти случаи, сообщает Phonearena.