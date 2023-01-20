Это должно заставить захотеть пользователей купить этот аппарат

Гибкие смартфоны Samsung становятся всё популярнее, хотя и остаются очень дорогими. Чтобы повысить их привлекательность, южнокорейский производитель старается предложить нечто новое и продвинутое. На этот раз её дочерняя компания показала гибкую панель, способную изгибаться на 360 градусов.

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Подразделение Samsung Display разработало прототип Flex In & Out. Отличие между этой моделью и последними смартфонами Galaxy Z Fold состоит в том, что панель может поворачиваться на 360 градусов. В результате его можно свернуть внутрь или развернуть наружу. Такая функциональность призвана дать пользователю «максимальное удобство», тем более что соотношение сторон экрана можно изменять в зависимости от сценария применения устройства.

Ещё этот экран обладает каплевидным шарниром. Ранее на этой неделе этот шарнир уже упоминался в связи с Galaxy Z Fold 5. Его большим преимуществом по сравнению с нынешними шарнирами U-образной формы является почти невидимая складка при полностью открытом экране. Также экран можно сложить совершенно плоско, чтобы между его половинами не оставалось зазора, который есть на Z Fold 4. Новый дизайн повышает долговечность экрана и количество циклов раскрытия, которые он может пережить.

Samsung уже не впервые представляет Flex In & Out, но последний прототип улучшен по сравнению с показанным на Международной встрече информационных дисплеев (IMID) 2021 в Южной Корее. Тот прототип складывался S-образно и это давало словно три отдельных экрана. В новой версии применяется традиционная единственная складка.

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Использование такой панели станет значительным обновлением дизайна по сравнению с предыдущими аппаратами этой серии, хотя и цена может вырасти ещё выше. Наверняка релиз новой модели по традиции состоится в конце лета, сообщает Techspot.