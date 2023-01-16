Это на 44% превосходит результат ушедшего года

Компания Trendforce опубликовала отчёт, в котором даётся прогноз об увеличении в 2023 году поставок гибких устройств на 44%. Это скажется на рынке шарниров для складных OLED-смартфонов, стоимость которого достигнет $500 млн.

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По статистике Trendforce, в прошлом году было выпущено 12,8 млн гибких смартфонов, а в этом году их будет более 18,5 млн. В 2022 году на долю Samsung пришлось 82% таких аппаратов. Конкуренты вроде Xiaomi, Oppo и Vivo продают свои модели только в Китае и только в ограниченных количествах.

Значительное внимание Trendforce уделяет производству шарниров для гибких экранов. Сейчас есть два их вида – каплевидные и U-образные. Первые имеют много сложных деталей и стоят значительно дороже вторых. Анализ говорит о том, что по мере роста популярности складных устройств производители будут искать пути сокращения стоимости, в том числе за счёт шарниров.

Рынок шарниров должен вырасти на 14,6%. Ключевыми производителями являются KH Vatech и S-connect, поставляющие U-образные шарниры для Samsung. Более сложные шарниры выпускают Amphenol и Asia Vital Components.

Производители экранов тоже внедряют инновации в сфере гибких шарниров. CSOT представила «полукомплектный» производственный процесс, интегрирующий OLED-экран в шарниры и создавая монолитный компонент. Это упростит его изготовление и повысит долговечность.

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Пользователи смартфонов не любят складку в середине экрана. Trendforce сообщает, что Samsung знает об этом, но продолжит применять U-образный одноосный шарнир, создающий такую складку. За счёт этого цены на будущие устройства Galaxy Z Fold будут ниже. Впрочем, в другом недавнем отчёте говорилось прямо противоположное, так что остаётся ждать появления смартфонов нового поколения, пишет GSMArena.