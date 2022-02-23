Этот аппарат обладает четырьмя камерами сзади

В интернете обнаружилось изображение выходящего в недалёком будущем недорогого смартфона Moto G22 с четырьмя камерами. Принадлежащий Lenovo бренд не особо старается завоевать рынок дорогих смартфонов, довольствуясь выпуском приличных аппаратов начальной и средней ценовых категорий. Таким должен стать и Moto G22.

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В Европе его цена будет составлять около 200 евро, пишет Phonearena. За эти деньги покупатели получат устройство с приличными характеристиками и внешним видом. Инсайдер Эван Бласс подтвердил ранее уже публиковавшиеся спецификации устройства.

Moto G22 известен под кодовым именем Hawaii+. Оказалось, что в разработке находится ещё один смартфон с таким названием. Вместо OLED у него экран LCD с разрешением 1600 x 720 пикселей и частотой 90 Гц.

Новый аппарат получит батарею 5000 мАч и четыре камеры сзади. Прошлогодний Moto G20 (G21 так и не появился) имел такую же батарею, почти аналогичный экран 6,5 дюйма и четыре камеры. Разница состоит в отверстии под переднюю камеру вместо широкого выреза и основной камере 50 Мп с апертурой f/1,8. Неизменными могли остаться сверхширокоугольная камера 8 Мп, камера макро 2 Мп и сенсор глубины 2 Мп.

Сканер отпечатков перенесли с задней поверхности на боковую. Используется процессор MediaTek Helio G37, 4 ГБ памяти и 64 ГБ хранилище.

Это тот же процессор, что и в Moto G Power (2022). Есть разъём 3,5 мм для наушников и Android 12, что неплохо для этой цены. Сроки начала продаж пока неизвестны.

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