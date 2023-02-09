Это принесёт улучшения работы по нескольким направлениям, таким как безопасность, скорость и точность отображения

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На этой неделе был представлен обновлённый браузер Microsoft Edge с дополнительными возможностями искусственного интеллекта. На этом список его новшеств не заканчивается, поскольку механизм рендеринга файлов Adobe Acrobat PDF встраивается в сам браузер, заменяя нынешнюю программу чтения PDF. Adobe считает, что это приведёт к более точному отображению цветов и графики в документах, улучшению производительности и безопасности. Также лучше станет чтение документов вслух.

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Всё это будет бесплатно доступно в Adobe PDF Reader с более продвинутыми опциями, вроде возможности редактировать текст и изображения, конвертировать PDF-файлы в другие форматы и объединять добавленные по подписке файлы. Acrobat Standard стоит $12,99 в месяц. Нынешние подписчики и покупатели пакета Creative Cloud тоже смогут получить доступ к премиальным функциям Adobe Acrobat в Edge.

Интеграция программы чтения PDF-файлов Adobe Acrobat в Edge будет происходить постепенно с марта, после чего она появится в новых версиях браузера на Windows 10 и Windows 11. Организации могут сами решать, получать ли новую функциональность, чтобы подготовиться к переходу.





Adobe говорит, что нынешняя программа Microsoft Edge PDF на устаревшем движке перестанет поддерживаться с марта 2024 года.

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По статистике StatCounter, у Edge на ПК чуть менее 4,5% рынка против 65% у Chrome. Microsoft надеется, что интеграция с Adobe сделает Edge привлекательнее, пишет Techspot.