Компания надеется сократить отставание на рынке поисковых систем

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Компания Microsoft представила новую версию поисковой системы Bing на том же алгоритме искусственного интеллекта, что и чат-бот ChatGPT. Во время анонса было сказано, что браузер Edge получает новые возможности ИИ и новый дизайн.

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Система Bing существует 13 лет, но у неё всего 3% рынка против 93% у Google. Microsoft верит, что интеграция модели OpenAI GPT-4 в поисковую систему поможет сократить это отставание.

Новый Bing уже доступен для ограниченного числа пользователей ПК. Желающие могут попасть в список ожидания, чтобы опробовать систему. Результаты поиска отображаются в традиционной форме вместе с боковой панелью с ИИ, где показаны более полные ответы. Пользователи могут напрямую задавать вопросы чат-боту.





Microsoft уверяет, что обновлённая система Bing даёт более релевантные результаты, может суммировать их из нескольких источников и уточнять ответы. Ещё система способна составлять маршрут отпуска, готовить пользователей к собеседованиям при приёме на работу, предоставлять новости о последних событиях и т.д.

Обновлённый браузер Edge получил новые функции чата и создания сообщений. Первое позволяет суммировать веб-страницы и задавать вопросы об их содержании. Второе помогает генерировать электронные письма и сообщения в социальных сетях.

Microsoft применяет в новых Bing и Edge обновлённую версию языковой модели GPT 3.5. Компания заявляет, что эта модель мощнее изначального чат-бота и лучше отвечает на поисковые запросы.

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Google тоже готовит подобный инструмент ИИ Bard, как и китайский поисковый гигант Baidu, запускающий в марте сервис в стиле ChatGPT под названием Ernie, пишет Techspot.