В оболочках некоторых производителей Android-устройств есть функция клонирования приложений. Они могут отличаться по названию и принципу действия, но итог один: два экземпляра одного приложения с разными аккаунтами. Это может пригодиться, например, обладателям более одной учётной записи в одной соцсети.
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Google может предложить такую возможность в Android 14. Анализ кода первой предварительной версии для разработчиков показал наличие специального флага. Его активация включает функцию «Клонированные приложения» в настройках Android.
Дальше всё происходит как в сторонних оболочках. Появляется возможность открывать два экземпляра одного приложения и входить в них в разные аккаунты.
Пока эта функция находится в стадии разработки, так что её возможности ограничены. Нужно выбирать приложения с помощью инструментов разработчика, на что способен далеко не каждый пользователь.
Поскольку эта функциональность существует со времён Android 12, велика вероятность её появления в финальном варианте Android 14, пишет Androidauthority.