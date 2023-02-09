Релиз этой версии ОС ожидается в III-м квартале 2023 г.

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Скорее всего на вашем телефоне еще нету Android 13, потому что только 5,2% устройств во всем мире обновлены до последней версии. Но Google не стоит на месте и уже появилась более новая версия Android. Сегодня начнет распространяться предварительная версия Android 14 для разработчиков телефонов Google Pixel. Это знаменует начало многомесячного процесса разработки и тестирования, поскольку Google собирается официально выпустить новую версию ОС в конце 2023 года.

Первые бета-сборки новой версии Android не для слабонервных. Как следует из названия, Google выпускает эти ранние сборки в основном для разработчиков, которым необходимо привыкнуть к изменениям системы и API, что дает им достаточно времени для обновления своих приложений для новой ОС. Однако любой, у кого есть совместимый телефон Pixel, может установить новое программное обеспечение, чтобы протестировать Android 14 у себя дома.

На этот раз поддерживаемые тестовые устройства включают Pixel 4a, Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Для каждого из этих смартфонов есть OTA-образ, который вы можете загрузить на сайте разработчика Google. Если для вас это слишком сложно, в будущем будет запущена бета-программа, которая упростит установку Android 14 на ваше устройство, и к этому моменту она станет более стабильной.

График разработки Android 14.

Последнее сообщение в блоге Google не содержит подробных сведений о новой ОС. Большинство функций, которые мы связываем с Android 14, не появятся до более поздних сборок, но это хорошая база, на которой разработчики могут создавать и обновлять свои приложения. Например, Google заявляет, что улучшила функции для планшетов и складных устройств. Фоновые задачи также будут оптимизированы, чтобы увеличить время автономной работы и производительность.

Однако уже намечены два заметных изменения. Как сообщалось ранее, Android 14 начнет блокировать установку старых приложений. Речь не идет о приложениях, которые не обновлялись год или два — Android 14 не позволит вам устанавливать приложения, предназначенные для уровня API 23 (Android 6.0) и ниже. Новый Android может запускать старые приложения, но приложениям не хватает новейших функций и безопасности. У разработчиков приложений может быть уважительная причина для использования более старого API, но создатели вредоносных программ пользуются устаревшими API, чтобы обойти систему безопасности.

Google решил ограничить API до Android 6.0, потому что именно тогда Google реализовал детализированные разрешения приложений. Старые приложения автоматически получали запрашиваемые разрешения, что сейчас звучит безумно. С каждой новой версией Android ограничение на установку API будет ужесточаться, не позволяя старым приложениям "заразить" ваше устройство. Если вы никогда не загружаете приложения за пределами Play Store, то вы не заметите улучшений, потому что уже сейчас старые версии не устанавливаются. Google принял ограничения API несколько лет назад.

Другое заметное изменение — поддержка нелинейного масштабирования текста. Иногда текст слишком мал, поэтому у Android есть возможность увеличить его размер. Однако он увеличивает весь текст на один и тот же уровень, что может сделать заголовки огромными. Нелинейное масштабирование будет корректировать мелкий текст в большей степени, чем крупный текст, что сделает страницу в целом более удобной для чтения.

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На временной шкале Google указана еще одна предварительная версия для разработчиков в следующем месяце, а первая бета-версия должна выйти в апреле. Должно быть выпущено четыре бета-версии, за которыми последует финальная в августе или немного позже.