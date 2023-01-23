Qualcomm Snapdragon 8cx - это процессор на архитектуре семейства ARM, ориентированный на планшеты и ноутбуки с Windows.

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В следующем году процессоры Qualcomm для ноутбуков и настольных компьютеров станут значительно производительнее. Нынешний Qualcomm Snapdragon 8cx намного мощнее предыдущего поколения, но американская компания по-прежнему изо всех сил пытается конкурировать с новейшими процессорами Intel, AMD или Apple.

Как сообщается, у Qualcomm есть план наверстать упущенное. Несколько лет назад компания приобрела стартап Nuvia, основанный бывшими сотрудниками Apple. На тот момент они работали над совершенно новым процессором. Первые чипы Qualcomm, основанные на разработках Nuvia, могут появиться в 2024 году, и Куба Войцеховски утверждает, что у него есть новые подробности о том, чего ожидать.





По словам Войцеховски, чип имеет кодовое название Hamoa и будет поддерживать до 12 ядер:

До 8 высокопроизводительных ядер с частотой до 3,4 ГГц

До 4 эффективных ядер с частотой до 2,5 ГГц

Также сообщается, что каждый блок из четырех ядер имеет 12 МБ общего кэша L2 и 8 МБ кэш-памяти L3, а также 12 МБ кэш-памяти системного уровня и 4 МБ для графики.

Предполагается, что чипы будут иметь ту же графику Adreno 740, что и процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, с поддержкой графических API DirectX 12 и Vulkan 1.3, а также OpenCL и DirectML. А самый высокопроизводительный 12-ядерный чип Qualcomm будет поддерживать дискретную графику благодаря 8 линиям PCIe 4.0.

Ожидается, что другие функции будут включать поддержку до 64 ГБ 8-канальной памяти LPDDR5x, поддержку хранилища PCIe 4.0 NVMe и UFS 4.0. Также имеется поддержка WiFi 7, тензорного процессора Qualcomm Hexagon с производительностью искусственного интеллекта до 45 TOPS, а также поддержка до трех портов Thunderbolt 4 и двух портов USB 3.1 со скоростью 10 Гбит / с.

По словам Войцеховски, чип может декодировать видео с разрешением до 4K/120 кадров в секунду и кодировать видео 4K/60 кадров в секунду, а также может управлять тремя дисплеями, включая один дисплей 5K и два дисплея 4K.

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Стоит учесть, что планы Qualcomm могут измениться в следующем году, поэтому не стоит считать эту информацию финальной. Но если вся информация подтвердится, то чипы Qualcomm для устройств Windows и ChromeOS смогут обеспечить значительный прирост производительности в ближайшие год или два.