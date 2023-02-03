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Microsoft встроит ChatGPT в поисковую систему Bing
OpenAI начинает монетизировать своего чат-бота
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Через несколько месяцев после релиза прототипа ChatGPT этот чат-бот может стать повсеместно распространённым инструментом искусственного интеллекта для профессионалов и обычных пользователей. Поисковая система Microsoft Bing может стать первой, в состав которой этот бот будет интегрирован.

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Microsoft укрепила своё сотрудничество с OpenAI, включив несколько сервисов искусственного интеллекта в облачную платформу Azure. Также она вложила $10 млрд в исследовательскую лабораторию в Сан-Франциско. Теперь компания собирается сделать ChatGPT основой «интеллектуальной» поисковой системы следующего поколения.

Интеграция между Bing и чат-ботом ChatGPT ожидается в ближайшие недели. Microsoft задействует языковую модель OpenAI GPT-4. Это более быстрая версия модели машинного обучения GPT-3.x, которая сейчас используется в ChatGPT.

Скорость важна для поисковой системы, а GPT-4 сможет давать ответы на текстовые запросы за секунды вместо нескольких минут в GPT-3/ChatGPT. С общедоступной версией Bing на основе GPT4 Microsoft сможет ещё раз попробовать бросить вызов доминированию Google в поиске и контекстной рекламе.

Google работает над собственным чат-ботом для веб-поиска и других сервисов. На помощь компания позвала своих основателей Ларри Пейджа и Сергея Брина.

OpenAI тоже не собирается почивать на лаврах. Компания официально представила платную «пилотную» подписку ChatGPT Plus. Как и бесплатная версия ChatGPT, новый сервис предлагает диалоговый ИИ, способный общаться, отвечать на вопросы и опровергать неверные предположения. За $20 в месяц пользователи получат дополнительные возможности, такие как доступ к ChatGPT даже при больших нагрузках, более быстрый отклик и приоритетный доступ к будущей функциональности.

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Бесплатная версия сохранится с прежними ограничениями и возможностями. Платный сервис будет финансировать бесплатный доступ, работу компании и исследовательскую деятельность. OpenAI готовит следующие этапы эволюции ChatGPT, такие как мобильное приложение и интерфейс прикладного программирования (API), пишет Techspot.

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