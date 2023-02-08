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На видео сравнили объём отправляемых данных Windows 11 и старых версий
Соотношение не в пользу современной версии
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Многие пользователи считают, что операционная система Windows 11 является настоящим шпионским ПО и значительная часть пользовательских данных отправляется в Microsoft и во многие другие места. Недавно опубликованное на YouTube видео  показывает, что Windows 11 действительно отправляет большие объёмы данных на собственные и сторонние серверы. Это происходит ещё до того, как в чистую систему установлено хоть одно дополнительное приложение.

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Канал PC Security использовал приложение Wireshark для анализа сетевой активности на двух чистых установках Windows. Одной была система Windows 11, а другой Windows XP. Windows 11 подключается к множеству сторонних серверов и служб, большинство из которых предназначены для отслеживания рекламы. Это происходит ещё до того, как пользователь начинает работать в интернете.

Windows XP в  этом плане намного спокойнее. Единственным сервером, с которым Windows XP связывается изначально, является Центр обновления Windows. Нет связи с серверами Google, MSN, Bing или сомнительными рекламными трекерами.

Естественно, Windows 11 обладает гораздо большими возможностями, чем система 20-летней давности, что невозможно без повышенной сетевой активности. Однако, связь Windows 11 со сторонними серверами устанавливается без разрешения пользователей. Некоторые из серверов и служб не связаны с работой Windows 11. Собираемые данные просто продаются поставщикам рекламы.


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Windows является не единственным продуктом, где Microsoft пытается заработать на рекламе. Вряд ли эта информация заставит пользователей перебраться на Linux, но по крайней мере пользователи будут знать о сборе своих данных, пишет Neowin.

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#microsoft #windows
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