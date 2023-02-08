Многие пользователи считают, что операционная система Windows 11 является настоящим шпионским ПО и значительная часть пользовательских данных отправляется в Microsoft и во многие другие места. Недавно опубликованное на YouTube видео показывает, что Windows 11 действительно отправляет большие объёмы данных на собственные и сторонние серверы. Это происходит ещё до того, как в чистую систему установлено хоть одно дополнительное приложение.
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Канал PC Security использовал приложение Wireshark для анализа сетевой активности на двух чистых установках Windows. Одной была система Windows 11, а другой Windows XP. Windows 11 подключается к множеству сторонних серверов и служб, большинство из которых предназначены для отслеживания рекламы. Это происходит ещё до того, как пользователь начинает работать в интернете.
Windows XP в этом плане намного спокойнее. Единственным сервером, с которым Windows XP связывается изначально, является Центр обновления Windows. Нет связи с серверами Google, MSN, Bing или сомнительными рекламными трекерами.
Естественно, Windows 11 обладает гораздо большими возможностями, чем система 20-летней давности, что невозможно без повышенной сетевой активности. Однако, связь Windows 11 со сторонними серверами устанавливается без разрешения пользователей. Некоторые из серверов и служб не связаны с работой Windows 11. Собираемые данные просто продаются поставщикам рекламы.
Windows является не единственным продуктом, где Microsoft пытается заработать на рекламе. Вряд ли эта информация заставит пользователей перебраться на Linux, но по крайней мере пользователи будут знать о сборе своих данных, пишет Neowin.