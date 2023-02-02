Windows 11 до сих пор не вызывает тёплых чувств у многих пользователей, но всё же неумолимо распространяется всё шире. Это не значит, что Windows 10 скоро сойдёт со сцены, хотя Microsoft привычно приложит для этого все усилия.
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Последний отчёт фирмы StatCounter помимо браузеров рассказал и про операционные системы. В январе доля Windows 11 достигла максимального для неё значения в 18,1%. Доля Windows 10 сократилась с 82,4% в декабре 2021 года до 68,8% в прошлом месяце.
Это значит, что Windows 11 пока ещё установлена менее чем на одном из пяти компьютеров, но этот показатель увеличивается каждый месяц. Как было сказано в прошлой новости, геймеры любят Windows 11 больше обычных пользователей, так как в Steam у неё уже больше 30%.
У Windows 10 доля в январе тоже выросла до отметки в 68,8%. Если же верить данным из отчёта Firefox, где используется репрезентативная выборка пользователей из релизного канала Firefox для ПК, доля Windows 10 равна 70,6%. При этом Windows 11 здесь входит в категорию «Другие Windows», доля которой только 1,3%. Определённо, пользователи браузера Firefox не торопятся опробовать на себе последние технологии.
В отчёте StatCounter Windows 7 идёт третьей с долей 9,55%, дальше Windows 8.1 (2,28%) и даже Windows XP с 0,45%. Доля Windows в целом составляет 74,14%, у macOS 15,3%.
Windows не лидирует, если смотреть на все устройства, а не только компьютеры. У неё 29,2% против 42,99% у Android и 17,2% у iOS, сообщает Techspot.