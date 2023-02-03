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Snapdragon 8 Gen 2 с пиковой тактовой частотой 3,36 ГГц теперь на всей серии Samsung Galaxy S23
Стоимость Galaxy S23 Ultra 1200 долларов, S23+ 1000 долларов и S23 800 долларов доступны для предварительного заказа сегодня и отгружаются с 17 февраля.
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На мероприятии Galaxy Unveiled в Сан-Франциско Samsung представила свои новые флагманы - Galaxy S23 Ultra, S23+ и S23. На первый взгляд S23 Ultra идентичен прошлогоднему S22 Ultra. Вы получаете такой же отличный 6,8-дюймовый дисплей QuadHD+ LTPO AMOLED с частотой 120 Гц, батарею емкостью 5000 мАч и S Pen.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Сходство сохраняется и в области памяти: те же 8/12 ГБ ОЗУ (LPDDR5) и 256/512/1024 ГБ памяти (теперь UFS 4.0). Два 10-мегапиксельные телеобъективы (10x f / 4,9 и 3x f / 2,4 с PDAF и OIS) и 12-мегапиксельная сверхширокоугольная камера f / 2,2 с углом обзора 120 градусов (с PDAF), которые перенесены из S22 Ultra. Большое обновление здесь связано с основной камерой, которая теперь оснащена 200-мегапиксельным датчиком Samsung ISOCELL HP2.

Он сочетается с более светосильным объективом f/1.7 (с лазерной автофокусировкой, фазовым автофокусом и улучшенной в 2 раза оптической стабилизацией изображения). Это вместе с биннингом 16 к 1 (4x4 0,6-микронных пикселя объединенных в массивные 2,4-микронные пиксели), дает 12,5-мегапиксельные фотографии с улучшенными характеристиками при слабом освещении. Кроме того этот новый датчик позволяет делать фотографии с разрешением 50 МП и двукратным зумом без потерь с использованием объединения пикселей 4:1 (объединение 2x2 пикселей размером 0,6 микрона в большие пиксели размером 1,2 микрона). Наконец, он также поддерживает видео 8k 30 кадров в секунду.

Samsung Galaxy S23+

S23 и S23+ являются близнецами и сохраняют те же прекрасные экраны AMOLED с диагональю 6,1 и 6,6 дюйма FHD + 120 Гц, что и их предшественники. Конфигурации памяти также схожи: 8 ГБ ОЗУ (LPDDR5) на обоих, 128/256 ГБ памяти для S23 и до 256/512 ГБ памяти для S23+ (с UFS 4.0).

В то время как задние камеры идентичны прошлогодним - с 50-мегапиксельной основной камерой f / 1,8 (с PDAF и OIS), 12-мегапиксельной f / 2,2 сверхширокоугольной камерой с углом обзора 120 градусов (с PDAF) и 10-мегапиксельной камерой f / 2,4 с 3-кратным телеобъективом (с PDAF и OIS). OIS) - блок камеры заметно отличается. Samsung отказалась от металлического корпуса с фирменными контурами в пользу трех отдельных камер выступающих из заднего стекла, что соответствует дизайну S22/S23 Ultra.

Samsung Galaxy S23

У S23 и S23+ батареи на 200 мАч больше, чем у предшественников до 3900 и 4700 мАч соответственно. Все три телефона сохранили прошлогодний ультразвуковой датчик отпечатков пальцев под дисплеем, стереодинамики, настроенные AKG, класс защиты от воды и пыли IP68 и беспроводную зарядку (Qi) мощностью 15 Вт (с обратной беспроводной зарядкой 4,5 Вт). То же самое касается проводной зарядки, которая по-прежнему составляет 45 Вт для S23 Ultra и S23+ и 25 Вт для S23.

Теперь перейдем к самому важному обновлению - Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm для Galaxy. Этот объединенный 4-нм чип изготовленный TSMC способен развивать пиковую тактовую частоту 3,36 ГГц и используется по умолчанию для всех трех флагманов S23 (и по-видимому на всех рынках). Он поддерживает частоты ниже 6 ГГц и mmWave 5G, WiFi 6e и Bluetooth 5.3 LE и обеспечивает более высокую производительность и эффективность, чем прошлогодний Snapdragon 8 Gen 1.

Еще одно улучшение во всей линейке S23 - новая 12-мегапиксельная селфи-камера с апертурой f/2.2 (с фазовым автофокусом), которая обеспечивает лучшую производительность при слабом освещении и позволяет снимать селфи в разрешении 4K со скоростью 60 кадров в секунду. Gorilla Glass Victus 2 теперь является стандартным для всех устройств, и все три телефона доступны с одинаковым набором цветов: фантомный черный, кремовый, зеленый и лавандовый.

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Snapdragon 8 Gen 2 является долгожданным обновлением, особенно для тех, кто пережил чипы Exynos от Samsung, а 200-мегапиксельная основная камера S23 Ultra выглядит довольно многообещающе.

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#samsung galaxy s23
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