Рекорд PlayStation 2 скоро может быть побит

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3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз

Nintendo опубликовала ежеквартальный финансовый отчёт, продав за три месяца ещё 8,23 млн портативных игровых консолей Switch. Общие продажи Nintendo Switch с момента релиза в 2017 году превысили 122,55 млн. Продажи PlayStation 4 за всё время дотянули до 117,2 млн.

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Представленная в конце ноября игра Pokémon Scarlet & Violet разошлась в количестве 20,61 млн копий всего за шесть недель. Это делает её четвёртой самой продаваемой игрой Pokemon за всё время. За этот же период было продано 16 млн копий Pokémon Sword & Shield. Общее число продаж Pokémon Scarlet и Violet отстаёт только от Pokémon Gold & Silver (3-е место), Sword & Shield (2-е место) и Red, Blue & Green (1-е место).

Игра Splatoon 3 разошлась в количестве 10,13 млн, Switch Sports - 8,61 млн, Kirby and the Forgotten Land 6,12 млн, Xenoblade Chronicles 3 1,81 млн и Bayonetta 3 1,04 млн.

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Пока PlayStation 2 остаётся самой продаваемой консолью всех времен с количеством более 155 млн экземпляров. Портативную консоль Nintendo DS купили примерно 154 млн раз, пишет WCCFTech.