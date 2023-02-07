Старость не в радость?

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр

Японская компания Nintendo, как сообщает Bloomberg, была вынуждена сократить прогноз по количеству поставляемых в уходящем фискальном году игровых консолей Switch с 19 до 18 млн штук. Кроме того, снижен прогноз по продажам игр с 210 до 205 млн копий, а прогноз по выручке и операционной прибыли пришлось снизить на 3-4% относительно предыдущих значений.

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Источник изображения: Nintendo

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За первые девять месяцев прошлого года компания продала 14,91 млн экземпляров Nintendo Switch, тогда как годом ранее было реализовано 18,95 млн экземпляров. По мнению аналитиков, если Nintendo не предложит в следующем фискальном году, который начнётся в апреле, пару специальных версий Switch, то годовой тираж стареющей консоли опять не превысит 18 млн штук. При благоприятном раскладе он повысится до 20 млн, но в конечном итоге это не отменит необходимости подготовить к выпуску консоль нового поколения.