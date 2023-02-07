Как поясняет Bloomberg, в целом неутешительный финансовый отчёт Nintendo сопровождался комментариями руководства о принятом решении поднять на 10% уровень оплаты труда персонала в Японии с этого года. Производитель игровых консолей не одинок в своих действиях, поскольку растущая инфляция подталкивает и других японских работодателей поднимать зарплаты сотрудникам.
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В декабре номинальный рост зарплат японских граждан измерялся максимальными значениями с 1997 года. По мнению руководства Nintendo, повышение зарплат должно сделать компанию более привлекательным местом работы, а также облегчить финансовое бремя уже действующих сотрудников.