Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Снижение выручки не помешало Nintendo поднять зарплаты сотрудникам
Но вряд ли они будут в полной мере этому рады.
рекомендации
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
-19% на 13900KF - цены рухнули
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

Как поясняет Bloomberg, в целом неутешительный финансовый отчёт Nintendo сопровождался комментариями руководства о принятом решении поднять на 10% уровень оплаты труда персонала в Японии с этого года. Производитель игровых консолей не одинок в своих действиях, поскольку растущая инфляция подталкивает и других японских работодателей поднимать зарплаты сотрудникам.

реклама

Источник изображения: Getty Images

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

В декабре номинальный рост зарплат японских граждан измерялся максимальными значениями с 1997 года. По мнению руководства Nintendo, повышение зарплат должно сделать компанию более привлекательным местом работы, а также облегчить финансовое бремя уже действующих сотрудников.

#финансы #игровые консоли #nintendo #япония #зарплаты
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Японские власти будут субсидировать полупроводниковую промышленность в обмен на обязательства производителей
Nintendo сократила прогноз по продажам игровых консолей Switch
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
49
Windows 11 и DISM-Scripts - весомый повод перехода с Windows 10 на новую ОС
22
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
107
Турция может отказаться от покупки F-16 у США и купить их у Европы, Китая или России
26
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
10
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
73
12 лучших процессоров для мощных игровых ПК в феврале 2023 года
5
Краткий обзор XFX Qick 319 Radeon RX 6700 XT Black - топ за свои деньги
54
Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины
3
Сравнительное тестирование производительности Oracle VM VirtualBox в среде Windows 7/10
21

Сейчас обсуждают

Конченная Мразь
13:29
А мне зачем знать что ты фанат боярышника. Отвечай послушная псина.
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Вежливый B-R_A-D-L-E-Y
13:29
В Пензенской области подростку со сломанной ногой пришлось ползти (ПОЛЗТИ) на 4 этаж, чтобы сделать рентген. Потому что лифты в поликлинике не работают https://twitter.com/i/status/1622627711343595522
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Конченная Мразь
13:29
псина хорошо команды выполняешь
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Winssy
13:28
"А вот на лица купивших 3080@10 было бы интересно взглянуть" Ну взгляни) Год у меня была 3080 10Гб, а до нее год была 3070 8Гб и я ни разу не видел каких-либо лагов из-за нехватки памяти на этих карта...
DLSS 2.5 против FSR 2.1 - преимущество до сих пор за Nvidia. Разбираемся на примере Forspoken
Конченная мразь
13:28
Зачем мне эта информация? Мне без разницы кто там у тебя, я боярышник
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
хахахер
13:28
щас уже другие поселения пошли брать.Ты серишь
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Конченная Мразь
13:27
У меня есть Веточка я Шеншебек. Я падонок из Апшеронска. Хожу в пивняк Танковня.
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Вежливая У_Р_И_Н_А
13:27
МДВ украины то более важных дел не знает - как только в бумажках 100летней давности рыться? Вот бы их всех не передовую - да братан. Тратят деньги и силы на прошлое - когда у страны уже нет будущего.
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Конченная мразь
13:25
Я боярышник у меня есть Орлик
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Конченная Мразь
13:25
слит
Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит стран-участников ЕС
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем