Компания Apple к завтрашнему утру опубликует квартальный отчёт, но агентство Reuters пытается его предвосхитить прогнозами аналитиков по ключевым показателям, которые интересны инвесторам, следящим за состоянием бизнеса этого поставщика мобильной электроники. Совокупная выручка Apple, как ожидается, сократится впервые за четыре года, а выручка от реализации iPhone упадёт на 5% до $68,3 млрд из-за последствий осенних событий в Чжэнчжоу и общего снижения спроса в условиях макроэкономической нестабильности.
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Аналитики Cowen также считают, что выручка количество проданных компанией смартфонов в текущем году сократится на 2% до $121,2 млрд по сравнению с прошлым годом. В предыдущий раз Apple сталкивалась со снижением выручки от продажи iPhone в третьем календарном квартале 2020 года, когда влияние пандемии уже в полной мере ощущалось рынком. Некоторые аналитики считают, что эффект отложенного спроса позволит поднять продажи iPhone в текущем квартале.
Как ожидается, выручка Apple на направлении услуг в прошлом квартале выросла на 6% до $20,7 млрд, но это довольно низкие темпы роста на фоне предыдущих периодов. Чистая прибыль компании, как считают аналитики, могла в прошлом квартале сократиться на 10,4%.