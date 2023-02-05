И выручка от их реализации могла бы вырасти, если бы не производственные трудности.

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Квартальный отчёт Apple позволил выяснить, что выручка от реализации смартфонов этой марки сократилась в годовом сравнении на 8,17%, тогда как на направлении ПК она упала на 29%, а в сегменте планшетов выросла почти на 30%. Последний нюанс в Apple объясняют тем, что объёмы производства планшетов более не были ограничены дефицитом компонентов, и часть клиентов просто смогла реализовать отложенный спрос. В текущем квартале руководство компании ожидает снижения выручки на направлении iPad на двузначное количество процентов.

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На квартальном отчётном мероприятии Тим Кук (Tim Cook) счёл нужным заявить, что если бы не перебои с производством смартфонов в Чжэнчжоу, то выручка от реализации iPhone могла бы вырасти. В целом, по его словам, макроэкономические проблемы сильнее всего сократили спрос на компьютеры Mac и носимые устройства типа Apple Watch и AirPods.

Источник изображения: Apple

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Меньше всего макроэкономические проблемы повлияли на спрос на смартфоны, как признался глава Apple, а вот выручка в сегменте услуг могла бы вырасти сильнее, чем на 6,4%, если бы макроэкономические условия были лучше. Попутно он отметил, что рост количества активных устройств Apple до 2 млрд позволяет увеличить и долю клиентов, которые пользуются платными подписками. Рост наблюдается как на рынках с развитой экономикой, так и в регионах с растущей. Получая доступ к платёжной системе в рамках платформы Apple, клиенты рано или поздно начинают платить и за фирменные сервисы, как резюмировал Тим Кук.