Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Блогер За пост начислено вознаграждение
Анонсированы смартфоны серии Poco X5 с обновлённым дизайном и процессорами
Эти аппараты похожи на Redmi Note, но внутренние компоненты другие
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
-19% на 13900KF - цены рухнули
Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить
3060 дешевле 30тр в Ситилинке

В понедельник бренд Poco представил линейку аппаратов Poco X5. В неё входят две модели средней ценовой категории: Poco X5 и Poco X5 Pro. Они получили обновлённый внешний вид в стиле последнего поколения Redmi Note, а также более производительные процессоры.

реклама

Poco X5 Pro работает на процессоре Snapdragon 778G, у него до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилище. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч и есть проводная зарядка мощностью 67 Вт. Основная камера снова 108 Мп, рядом сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп, а спереди 16 Мп.

Аппарат обладает экраном AMOLED размером 6,67 дюйма FHD+ с частотой 120 Гц. У него 10-битный цвет и защита стеклом Corning Gorilla Glass 5. Среди стандартов связи есть 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.2, NFC и Wi-Fi 6. Также стоит упомянуть сканер отпечатков пальцев сбоку, инфракрасный бластер, NFC, два динамика и разъём 3,5 мм.

Стандартная модель получила процессор Snapdragon 695, 8 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ. Батарея здесь тоже 5000 мАч, но зарядка только 33 Вт. Основная камера 48 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп, а передняя 13 Мп.

Экран AMOLED также с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400 х 1080, частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц, только вместо Gorilla Glass 5 установлено стекло Gorilla Glass 3. Поддерживается связь 5G и 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и NFC, а также все вышеназванные разъёмы и сканер отпечатков.

Poco X5 работает на MIUI 13, а Pro на MIUI 14.

рекомендации
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Стандартный аппарат выпускается в зелёном, синем и чёрном цветах, Pro в чёрном, синем и жёлтом. Стоимость названа не была, но она ожидается примерно в 300 евро, пишет xda-developers.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#смартфоны #poco
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

OnePlus троллит Samsung из-за цены Galaxy S23: в России они будут стоить до 150 тыс. рублей
Первое изображение смартфона Sony Xperia 1 V показывает смену всех камер
Vivo X90 и X90 Pro поступит в продажу за пределами Китая
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самый отслеживаемый в мире аэростат оказался не китайским шпионским зондом
59
Транспортный самолёт-рекордсмен Ан-225 «Мрия» появится в Microsoft Flight Simulator
20
Почему британские Challenger 2 – это балласт, а танки Leopard 2 и M1 Abrams – нерешаемая проблема
67
Отставной офицер ВС РФ объяснил почему был уничтожен украинский ЗРК NASAMS
15
Украина получит дальнобойные ракеты GLSDB, но их развёртывание может занять долгое время
10
В Польше трудоустроенным украинцам стали вручать повестки
30
Предполагаемый тест NVIDIA AD106 (RTX 4060/Ti) показал производительность на уровне RTX 3070 Ti
31
В Мэрии Днепра предложили обменять демонтированные советские памятники на российские дрова по курсу
7
Прокуратура Украины официально вызвала основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина на допрос
23
В России заметно подорожает интернет и связь, а за оплату услуг возьмут комиссию
11
Илон Маск отреагировал на сбитие китайского шпионского аэростата мемом в твиттере
1
Первое боевое применение F-22 за последние 10 лет и самое высотное поражение воздушной цели
8
Владимир Зеленский ввёл санкции против атомной отрасли России
9
GeForce RTX 3070 Ti против GeForce RTX 4070 Ti - бесполезная переплата 25 000р в разрешении 2К
25
Минобороны Украины: потребность в БПЛА измеряется сотнями тысяч
7
Россия запускает в производство новый беспилотник, превосходящий "Герань" и иранские Shahed
4
Intel Arc Battlemage появится не ранее 2024 года
1
F-22 ВВС США всё-таки сбил китайский разведывательный аэростат - это показали на видео
27
Voyah представила премиальный электромобиль для России – новый конкурент для Toyota Camry и Kia K5
+
Китай недоволен сбитием их «шпионского аэростата» ВВС США
+

Популярные статьи

Топ 3 лучших бюджетных видеокарт, которые стоит купить в 2023 году
16
Мой личный опыт использования Xbox series S в 2023 году
5
5 причин, по которым я купил в мощный игровой ПК бюджетный SATA SSD, а не M.2 NVMe SSD
25
Как я весь год просидел на Radeon RX 6500 ХТ, и почему не хочу покупать GeForce RTX 3070 Ti
71
Сериал "По ту сторону" (Counterpart) - Немножечко хорошей фантастики
9
Когда США поставят Украине истребители F-16 – кто ещё передаст свои самолёты, и почему это неизбежно
16
О невероятно шумных PlayStation 4 Pro - личный опыт
9
Краткий обзор корпуса Asus Prime AP201 - топ за свои деньги
38
О выходе из строя недорогих СЖО по окончании гарантийного срока
55
О красной неадекватности и объективности тестирования - империя наносит ответный удар
68

Сейчас обсуждают

Немытый Орк из Рабсии
18:40
Сейчас поставят Кирилла Буданова. Он эффективней орков будет уничтожать
На Украине выступили против перемирия с Россией
Максим Ширшов
18:38
Если бы ты написал, как можно легко управлять с помощью Ryzen Master режимом работы процессора, то это пригодилось бы кому нить точно, а если бы ты добавил еще про Ryzen Controller - то считай твоя ст...
Как я пытался зафиксировать частоту AMD Ryzen 7 2700X на уровне 3500 МГц, но у меня ничего не вышло
Chimbal
18:38
"линуксы понятие растяжимое" - Да, поэтому я и говорю не про сам линукс, а про дистрибутивы, к самому линуксу у меня нет особо претензий, как сервер вполне годная вещь накатить и использовать когда до...
Сравнительное тестирование производительности Oracle VM VirtualBox в среде Windows 7/10
Сварог
18:37
Или у Заглота
Цены на видеокарты NVIDIA в РФ пошли вверх - когда ждать скидок и стоит ли переплачивать за флагманы
Немытый Орк из Рабсии
18:37
В Рабсии нет рашизма. Ну ну В Кировской области пацаны толпой избили 9-летнего мальчика из-за желто-голубой ватрушки и назвали его «хохлом». В процессе избиения пацаны кричали, что малой «хохол» и ...
На Украине выступили против перемирия с Россией
Вежливая У_Р_И_Н_А
18:37
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев — РИА Новости. Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками, в нарушение международного гуманитарного права маскируясь под м...
Немецкие солдаты перешли на тренажёры после того, как Германия сняла танки Leopard 2A6 с базы НАТО
Вежливая У_Р_И_Н_А
18:34
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 4 фев — РИА Новости. Украинские военные делают из Снигиревки в Херсонской области военную базу с танками, в нарушение международного гуманитарного права маскируясь под м...
На Украине выступили против перемирия с Россией
Mostack
18:34
а что с ним? Внешне только отверстия спереди покрупнее стали
MLLSE RTX 2060 Super с Али. Часть 2. Доработка охлаждения
Сергей Андросов
18:33
Последние успехи ЧВК "Вагнер" в районе Артемовска (Бахмута), которые были ожидаемы, но в которые банда Зеленского упорно пыталась опровергать переводят сражение в следующую (предпоследнюю) его часть (...
На Украине выступили против перемирия с Россией
Вежливая У_Р_И_Н_А
18:33
Глава Минобороны России Сергей Шойгу отдал приказ о помощи Сирийской Арабской Республике (САР) в ликвидации последствий землетрясения и оказании помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба росс...
На Украине выступили против перемирия с Россией
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем