Эти аппараты похожи на Redmi Note, но внутренние компоненты другие

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить

В понедельник бренд Poco представил линейку аппаратов Poco X5. В неё входят две модели средней ценовой категории: Poco X5 и Poco X5 Pro. Они получили обновлённый внешний вид в стиле последнего поколения Redmi Note, а также более производительные процессоры.

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Poco X5 Pro работает на процессоре Snapdragon 778G, у него до 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилище. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч и есть проводная зарядка мощностью 67 Вт. Основная камера снова 108 Мп, рядом сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп, а спереди 16 Мп.

Аппарат обладает экраном AMOLED размером 6,67 дюйма FHD+ с частотой 120 Гц. У него 10-битный цвет и защита стеклом Corning Gorilla Glass 5. Среди стандартов связи есть 5G, 4G LTE, Bluetooth 5.2, NFC и Wi-Fi 6. Также стоит упомянуть сканер отпечатков пальцев сбоку, инфракрасный бластер, NFC, два динамика и разъём 3,5 мм.

Стандартная модель получила процессор Snapdragon 695, 8 ГБ памяти и хранилище 256 ГБ. Батарея здесь тоже 5000 мАч, но зарядка только 33 Вт. Основная камера 48 Мп, сверхширокоугольная 8 Мп и макро 2 Мп, а передняя 13 Мп.

Экран AMOLED также с диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400 х 1080, частотой 120 Гц, частотой дискретизации касания 240 Гц, только вместо Gorilla Glass 5 установлено стекло Gorilla Glass 3. Поддерживается связь 5G и 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5 и NFC, а также все вышеназванные разъёмы и сканер отпечатков.

Poco X5 работает на MIUI 13, а Pro на MIUI 14.

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Стандартный аппарат выпускается в зелёном, синем и чёрном цветах, Pro в чёрном, синем и жёлтом. Стоимость названа не была, но она ожидается примерно в 300 евро, пишет xda-developers.