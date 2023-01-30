Утечка официальных рендеров Xiaomi POCO X5 и POCO X5 Pro подтверждает дизайн и некоторые подробности об устройствах перед их выпуском 6 февраля

Маркетинговые изображения POCO X5 и POCO X5 Pro попали в сеть благодаря @_snoopytech_. Хотя источник утечки не поделился какими-либо спецификациями, сопровождающими рендеры, между устройствами есть несколько различий, которые можно увидеть из рендеров, вышедших до сих пор. В целом, POCO X5 и POCO X5 Pro имеют очевидные признаки серии, такие как модуль задних камер с тремя объективами.

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POCO X5 имеет основную камеру разрешением 48 МП, компанию которой составляет сверхширокоугольный объектив и вспомогательный датчик, возможно, макрокамера. POCO X5 также имеет плоский корпус со скругленными углами и заднюю панель с градиентной отделкой бирюзового или серого цветов. Потенциально у Xiaomi могут быть запланированы другие варианты цвета; например, Xiaomi продавала POCO X4 GT в трех цветах. Просочившиеся рендеры подтверждают, что POCO X5 также имеет центральное отверстие для фронтальной камеры и относительно широкую нижнюю рамку дисплея.

POCO X5 Pro очень похож на младшую версию, но нижняя рамка также шире. Устройство соответствует POCO X5 с одной фронтальной камерой и тройным задним блоком. Тем не менее Xiaomi использовала в Pro версии основной датчик разрешением 108 МП, как у глобальной версии POCO X4 Pro. POCO X5 Pro будет поставляться как минимум в трех цветовых решениях, включая фирменный POCO Yellow.

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Однако в POCO X5 Pro отсутствует разъем 3,5 мм, который есть в POCO X5. В конечном счете, новые рендеры подтверждают идею о том, что POCO X5 Pro является переименованным Redmi Note 12 Pro Speed Edition, выпущенным только для Китая в декабре 2022 года с OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и чипсетом Snapdragon 778G. Ожидается, что POCO X5 Pro будет запущен 6 февраля в Индии. Будет ли представлен вместе с ним POCO X5 пока неизвестно. В свою очередь POCO Germany подтвердила, что оба смартфона дебютируют в Европе в один и тот же день, поэтому Xiaomi может планировать одновременный глобальный выпуск обоих устройств.