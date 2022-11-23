Аппараты Vivo X90 приносят китайским покупателям самые продвинутые технологии

Конец года не за горами и можно начинать ждать появления нового поколения смартфонов будущего года. Однако и в этом году ещё будут новинки. Во вторник китайский производитель Vivo анонсировал серию Vivo X90, куда вошли три аппарата с флагманскими спецификациями, приличными камерами и отличным внешним видом. Новинки называются Vivo X90, X90 Pro и X90 Pro Plus.

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Все они похожи друг на друга своей задней стороной с покрытием из искусственной кожи, круглыми выступами камер и металлической полосой. Также сзади находится надпись Xtreme Imagination. Аппараты выпускают в синем (только стандартная модель), чёрном и красном цветовых вариантах.

Спереди находится камера с разрешением 32 Мп, а внутри чип обработки изображений V2. Установлена система Android 13 и доступны современные стандарты связи, в том числе Bluetooth 5.3.

Основное внимание притягивает самый дорогой смартфон Vivo X90 Pro Plus (который могли бы назвать покороче Vivo X90 Ultra). В нём применяется новый процессор Snapdragon 8 Gen 2, экран AMOLED E6 размером 6,78 дюйма с частотой 120 Гц, батарея 4700 мАч, проводная зарядка 80 Вт и беспроводная 50 Вт.

Основная камера получила разрешение 50 Мп с сенсором Sony IMX989 размером 1 дюйм, камеру телефото 50 Мп на сенсоре Sony IMX758 с 2-кратным зумом и камеру-перископ 64 Мп с 3,5-кратным зумом. Ещё есть сверхширокоугольная камера 48 Мп. Кроме неё, у всех остальных камер имеется оптическая стабилизация изображения. Предлагается защита IP68 и сканер отпечатков Qualcomm 3D Sonic Max.

Vivo X90 и X90 Pro работают на чипе MediaTek Dimensity 9200. Диагональ у них тоже 6,78 дюйма, но ниже разрешение, оптический сканер отпечатков внутри экрана и нет беспроводной зарядки.

Основная камера на Pro та же, есть и телефото 50 Мп. Сверхширокоугольной камеры 48 Мп нет, а есть 12 Мп. Камеры-перископа нет совсем.

Vivo X90 обладает сенсором 50 Мп Sony IMX866, сверхширокоугольной 12 Мп и телефото 12 Мп с фиксированным фокусом.

Цены следующие:

X90

8/128 ГБ: 3699 юаней.

12/512 ГБ: 4999 юаней.

Pro

8 ГБ/256 ГБ: 4999 юаней.

12 ГБ/512 ГБ: 5999 юаней.

X90 Pro Plus

12 ГБ/256 ГБ: 6499 юаней.

12 ГБ/512 ГБ: 6999 юаней.

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Пока смартфоны предлагаются только в Китае, пишет WCCFTech.