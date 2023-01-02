Смартфон начальной ценовой категории Vivo Y35m с поддержкой стандарта связи 5G во второй день нового года был официально представлен в Китае. При начальной цене 1399 юаней устройство обладает экраном HD+, процессором Dimensity 700, двумя камерами сзади и внушительной батареей.
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Vivo Y35m получил экран IPS LCD размером 6,51 дюйма с вырезом. Разрешение экрана 720 х 1600 пикселей, соотношение сторон 20: 9, контрастность 1500: 1, частота 60 Гц и занимает он 88,99% поверхности. Разрешение передней камеры 5 Мп, задней 13 Мп и есть сенсор глубины 2 Мп плюс светодиодная вспышка.
Предлагаются конфигурации с объёмом оперативной памяти 4 ГБ, 6 ГБ и 8 ГБ. Объём хранилища во всех случаях 128 ГБ памяти. Эти модели стоят 1399 юаней ($202), 1599 юаней ($232) и 1699 юаней ($246). Установлена система Android 13 и оболочка OriginOS Ocean.
Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, поддерживается зарядка мощностью 15 Вт. Можно поставить две SIM-карты, есть 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, GPS, порт USB-C, разъём 3,5 мм и сканер отпечатков сбоку, пишет Gizmochina.