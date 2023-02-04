Компания Microsoft говорила, что собирается интегрировать технологии фирмы OpenAI во все свои программные продукты. Однако, один разработчик уже внедрил чат-бота ChatGPT в Microsoft Word, а на очереди у него другие приложения пакета Microsoft Office.
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Расширение для Microsoft Word под названием Ghostwriter позволяет пользователям открывать ChatGPT на боковой панели Word. Созданный чат-ботом на естественном языке контент отображается в открытом документе.
Автор расширения Патрик Хастинг из Сиэтла работал в консалтинговом бизнесе Microsoft в конце 1990-х годов. Идея такого расширения зародилась у него ещё осенью, когда он использовал ChatGPT для помощи в написании текста. Ему надоело многократно вырезать и вставлять текст, а также переключаться между окнами.
Получив разрешение Microsoft, Хастинг выставил Ghostwriter в магазине расширений для Office. Базовая версия стоит $10 и использует ChatGPT для получения ответов размером около двух абзацев. Версия Pro за $25 предлагает все доступные языковые модели OpenAI и настройку длины ответов. Пользователям потребуется бесплатная учётная запись OpenAI для получения ключа API.
В настоящее время Хастинг работает над набором расширений ChatGPT для Excel, PowerPoint, OneNote и Outlook. Он полагает, что будущие интеграции Microsoft технологий OpenAI в Microsoft Office окажутся более сложными. При этом тогда скорее всего потребуется использовать последнюю версию Office. Ghostwriter работает в Word для Office 2019 и более современных.
Хастинг хотел сделать Ghostwriter доступным на Office 2013 и 2016, но оказалось, что старые версии Office имеют зависимости от Internet Explorer 11. Из-за этого расширение несовместимо с фреймворком JavaScript, который обычно используется для расширений Office.
Глава Microsoft Сатья Наделла недавно заявил, что каждый продукт Microsoft получит в своё время возможности ИИ. В отчёте Semafor сказано, что Microsoft готовится интегрировать новую версию технологии обработки естественного языка OpenAI GPT-4 в поисковую систему Bing.
Ранее Microsoft заявила, что сделает ChatGPT частью сервиса Azure OpenAI. Microsoft уже предлагает GitHub Copilot, дающий разработчикам программного обеспечения пару виртуальных программистов, чтобы они предлагали код и функции при написании программ, пишет Geekwire.