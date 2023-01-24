А сумма долгов уже измеряется миллионами долларов США.

По информации Bloomberg, сейчас компании Twitter предстоит ответить в суде как минимум по двум искам от арендодателей, которым она задолжала плату за офисные помещения. Более $3 млн постарается взыскать с Twitter собственник восьмиэтажного здания штаб-квартиры в Сан-Франциско, неопределённую сумму предстоит выплатить в случае победы истца в суде Лондона.

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Источник изображения: Bloomberg

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В последнем случае свои интересы в суде отстаивает управляющая компания Crown Estate, выступающая от имени королевской семьи Великобритании, которой и принадлежит арендуемое Twitter здание. В Сан-Франциско Twitter задолжала арендодателю за два месяца, совокупная сумма долга приближается к $7 млн, но более половины долга покрывает банковский аккредитив, а остальное придётся взыскивать через суд. Арендодатель также настаивает, что сумма аккредитива после перехода Twitter под контроль Илона Маска (Elon Musk) должна была вырасти с $3,6 до $10 млн, но ответчик этому противится.