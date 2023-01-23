На следующей неделе будут анонсированы смартфоны серии Samsung Galaxy S23, о которых известно уже почти всё что можно. Samsung не смогла противостоять утечкам данных, но самих смартфонов в своё распоряжение до настоящего времени пока никто не получал. Теперь они появились в розничном магазине KM Cell Store в Никарагуа, сотрудники которого показали изображения розничной упаковки Galaxy S23 Ultra, цветовые варианты и даже видео.
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Samsung приняла решение внести изменения в розничную упаковку Galaxy S23. Вместо написанного большими жирными буквами названия внутри коробки находится изображение аппарата и цветовая гамма этой модели.
На изображениях показаны четыре официальных цветовых варианта Galaxy S23 Ultra: чёрный, зелёный, белый и лиловый. На видео демонстрируется зелёная модель. Разница между новым аппаратом и прошлогодним Galaxy S22 Ultra, если и есть, в глаза не бросается. Стилус S Pen имеет не такой же цвет, как сам смартфон, в отличие от кнопки на нём. Остальной стилус матово-чёрный, пишет Androidauthority.