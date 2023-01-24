Функция Split Screen стала доступна в последней сборке Canary

Microsoft Edge планировался как относительно скромный и ресурсоэффективный конкурент Google Chrome и замена нелюбимому многими браузеру Internet Explorer. Он активно развивается и получает новые функции, которые были очень полезными. Одним из последних нововведений в сборке Edge от Microsoft Canary Channel является опция разделения экрана.

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Хотя в каждом современном браузере есть вкладки, облегчающие переход с одного веб-сайта на другой, одновременный просмотр информации с двух веб-сайтов невозможен без открытия нового окна браузера. Новая опция разделения экрана Microsoft Edge позволяет объединить две вкладки в одну и просматривать их рядом. Разделение экрана является экспериментальной функцией, доступной только в последнем выпуске Edge Canary 111.0.1639.0.

В настоящее время новая функция Microsoft Edge Split Screen доступна только в последней сборке Canary Channel для Windows 10/11. Он недоступен на каналах разработки и бета-версии. Пользователям macOS тоже не повезло, так как последняя сборка Canary Channel 111.0.1633.0 не поддерживает эту функцию.

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В настоящее время неизвестно, когда функция Split Screen попадет в стабильные каналы разработки или бета-тестирования, а также в конечном итоге в стабильную версию.