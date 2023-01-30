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Швейцарский магазин Digitec поделился гарантийной статистикой видеокарт и материнских плат
Из неё можно узнать о самых надёжных и ненадёжных производителях
рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
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3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом

Жизнь любого устройства не длится вечно, в том числе и компьютерных компонентов. Часть из них ещё в рабочем состоянии меняют на что-то более современное и быстрое, а некоторые ломаются прежде, чем такая замена случится. Иногда это происходит, когда ещё действует гарантийный срок, и оборудование отправляется к производителю на ремонт.

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Швейцарский магазин Digitec опубликовал гарантийную статистику, основанную на минимум 300 видеокартах. Они были проданы, а потом возвращены по гарантии за два последних года. Это были насыщенные для видеокарт два года, чему виной был майнинг криптовалют, так что карты могли выходить из строя чаще обычного.

Производителем видеокарт с наименьшим риском дефектов является Dell. Для владельцев домашних компьютеров это малополезная информация, так как Dell выпускает рабочие станции и профессиональные видеокарты. Их высокая цена означает и повышенное качество. Такие карты не получают сложных кулеров и не разгоняются, что и способствует более высокой продолжительности работы.

Новичок рынка видеокарт ASRock имеет очень малое количество претензий, а именно 0,3%. Из 17 брендов самый высокий процент брака у Sapphire и XFX, которые выпускают карты на чипах AMD. Видимо, опыт гарантийных обращений помог Sapphire. Этот бренд обрабатывает запросы всего за три дня. Всем прочим брендам на это минимум неделя, то и две.

Есть статистика магазина и по материнским платам. У бренда SuperMicro процент брака составляет 5%, у остальных он в районе 2,8%. Меньше всего брака у плат MSI, но быстрее всех обрабатывают гарантийные обращения Biostar и Gigabyte, пишет Videocardz.

рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming


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#видеокарты #материнские платы
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