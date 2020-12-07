Крупнейший ритейлер в Швейцарии получил только 35 видеокарт Radeon RX 6900 XT
В 2020 году состоялось множество крупных релизов. В потребительском сегменте были представлены революционные видеокарты от NVIDIA и AMD, новейшие APU Renoir и процессоры Vermeer, состоялся запуск консолей нового поколения PlayStation 5 и Xbox Series. Однако приобрести новинки очень сложно, даже при наличии большого желания и средств.
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Завтра, 8 декабря, компания AMD должна начать продажи флагманской видеокарты Radeon RX 6900 XT. Доступность первых моделей семейства BigNavi, RX 6800 и ее XT версии, была ограничена и, вероятно, RX 6900 XT не станет исключением.
Как отмечает ресурс VideoCardz, крупнейший розничный продавец компьютерного оборудования в Швейцарии, Digitec, сообщил, что компания ожидает отгрузки только 35 видеокарт Radeon RX 6900 XT на старте продаж. Компания решила, что не будет продавать видеокарты как обычно, а разыграет право на покупку в специальной лотерее. Возможно, это вполне разумное решение. Таким образом, увеличивается вероятность, что видеокарта попадет в руки настоящему покупателю.
В США желающие приобрести видеокарты Radeon RX 6900 XT разместили свои палатки у магазинов еще вчера. Среди них и создатель ресурса BitsBeTrippin, Майкл Картер (англ. Michael Carter), который ждет возможности приобрести свой экземпляр в одной из точек сети Micro Center.
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