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Компания Digitec показала три карты MSI RTX 3060 Ti. Ритейлер подтвердил, что эти карты поступят в продажу 2 декабря. Фактически, это первый раз, когда появилась возможность увидеть видеокарты производства MSI, входящих в серию GeForce RTX 3060 Ti.

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MSI RTX 3060 Ti GAMING X TRIO

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Модель MSI RTX 3060 Ti GAMING X TRIO является флагманской в линейке RTX 3060 Ti. Эта видеокарта также будет доступна с немного более низкой тактовой частотой под названием GAMING TRIO. Утечка модели от Digitec имеет тактовую частоту 1830 МГц и систему охлаждения с тремя вентиляторами, а также оснащена двумя 8-контактными разъемами питания. Эта модель будет продаваться по цене 470 долларов США, что на 70 долларов выше рекомендованной розничной цены NVIDIA, конечно, это рекомендованная цена MSI, которая наверняка будет корректироваться розничными продавцами.

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MSI RTX 3060 Ti VENTUS 3X OC

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Ventus 3X OC также имеет конструкцию с тремя вентиляторами, но печатная плата намного короче, чем серия Gaming Trio. Графическая карта имеет тактовую частоту графического процессора 1695 МГц, что соответствует заводскому разгону 30 МГц. Карта комплектуется одним 8-контактным разъемом питания. Интересно, что Ventus 3X имеет двухслотовый дизайн, чего нет в RTX 3070 Ventus 3X, более мощной модели с графическим процессором GA104.

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MSI RTX 3060 Ti VENTUS 2X OC

Самая простая из представленных компанией Digitec картой является RTX 3060 Ti Ventus 2X. Более детальной информации о данной карте ретейлером не предоставлено, но по заявлению продавца, частота в разгоне этой модели составляет 1695 МГц, что идентично.