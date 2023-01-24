Аппараты с аккумуляторами 5000 мАч и последней версией Android

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Во вторник компания Motorola представила несколько новых смартфонов, самым дешёвым среди которых стал Moto E13. Устройство за 119,99 евро обладает аккумулятором 5000 мАч с зарядкой 10 Вт, поддержкой Dolby Atmos и камерами с искусственным интеллектом.

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Moto E13 получил тонкий и лёгкий корпус с защитой IP52 от брызг. Предлагаются чёрный, кремово-белый и зелёный цветовые варианты. Вес достаточно умеренный и составляет 179,5 г.

Спереди находится экран LCD размером 6,5 дюйма с разрешением HD+ и частотой 60 Гц. Сзади установлена основная камере 13 Мп (f/2,2, 1,12 мкм) с фазовым автофокусом (PDAF). Задняя и передняя камеры поддерживают искусственный интеллект с распознаванием до десяти лиц в кадре. Разрешение передней камеры 5 Мп. Обе камеры поддерживают съёмку видео FHD 30 кадров/с и HD 30 кадров/с.

Благодаря поддержке Dolby Atmos единственный динамик выдаёт глубокий звук при просмотре фильмов или прослушивании музыки.

Используется 8-ядерный процессор UNISOC T606, 2 или 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилище с поддержкой карт памяти до 1 ТБ. Работает устройство на системе Android 13 Go, есть разъём для наушников. Размеры корпуса 164,19 х 74,95 х 8,47 мм, пишет Phonearena.

Среди прочих регионов этот смартфон будет продаваться и в Европе.

Анонсированы также модели Moto G23 и G13. G23 представлен на смену прошлогоднему G22. Оба имеют одинаковые характеристики с минимальными отличиями. Они обладают экранами HD+ размером 6,5 дюйма с частотой 90 Гц и вырезом. Сзади находится квадратный модуль камеры. Кнопка питания содержит сканер отпечатков пальцев, есть защита.

Задних камер три с основной 50 Мп и макро 2 Мп. G23 получила сверхширокоугольную камеру 5 Мп, а G13 сенсор глубины 2 Мп. Разрешение передних камер G23 и G13 равно 16 Мп и 8 Мп соответственно.

Moto G23 и G13 работают на процессорах MediaTek Helio G85. Первый имеет конфигурации с объёмом памяти 4 ГБ и 8 ГБ, G13 только 4 ГБ. Ёмкость батареи у обоих 5000 мАч. G23 поддерживает зарядку 30 Вт, G13 только 20 Вт. Установлена система Android 13.

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Moto G13 стоит 179 евро, Moto G23 от 199. Оба аппарата поступят в продажу в Европе в ближайшие недели, сообщает Gizmochina.