Apple лидирует, Samsung закрепилась на второй позиции

Мировой рынок смарт-часов вырос на 13% за год в период с января по март. Двузначный рост наблюдается пятый квартал подряд, о чём говорится в статистике Counterpoint Research. По её данным, росту рынка не помешали экономический спад и инфляция.

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Apple сохранила лидерство, выпуская почти треть всех часов. В первом квартале доля рынка Apple составила 36%. Успех часов Apple Watch объясняется интересом к ним со стороны обладателей аппаратов iPhone. Counterpoint считает, что к концу года доля рынка у Apple может стать ещё выше.

Samsung нарастила отрыв от конкурентов и занимает второе место. За год она увеличила объём поставок на 46%, показав заметный прогресс в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря успеху Galaxy Watch 4. Huawei третья и у неё объём поставок остался прежним. Xiaomi впервые поднялась на четвёртое место с ростом в 69% за год. Компания постоянно наращивает поставки своих часов, в первую очередь в ценовой категории не дороже $100.

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Garmin пятая по числу поставок, но третья по доходам за счёт высокой средней стоимости её устройств. Amazfit шестая благодаря представленным в последнем квартале прошлого года моделям GTR 3 и GTS 3. После слияния Fitbit с Google их продажи уменьшились, пишет Gizmochina.