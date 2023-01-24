Хотя первые сведения о новом смартфоне Samsung Galaxy A24 появились ещё в конце прошлого года, тогда их было не слишком много. Теперь можно познакомиться с внешним видом устройства, которое напоминает недорогую версию будущего флагмана Samsung Galaxy S23.
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Аппарат получит внешний вид в стиле других смартфонов Samsung нынешнего года, в том числе недавнего Galaxy A14 5G. Пока неизвестно, планирует ли Samsung выпускать версии 5G и 4G/LTE или только 5G. В любом случае, дизайн будет похож на Galaxy A13 и Galaxy A13 5G.
Galaxy A24 обладает плоской задней панелью и тремя вертикально расположенными камерами, как и Galaxy S23. Похоже, Samsung отказывается от малополезной четвёртой камеры. Спереди сохранились достаточно широкие рамки и находится U-образный вырез. Galaxy A24 выпустят как минимум чёрным, красно-бордовым, серебристым и светло-зелёным.
Galaxy A24 может обладать экраном AMOLED размером 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц. Разрешение основной камеры 48 Мп, сверхширокоугольной 8 Мп и сенсора глубины 2 Мп, а передняя камера 16 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч, процессор 8-ядерный Exynos 1330 или MediaTek G99, в зависимости от страны.
Появление аппарат ожидается 22 марта. Нынешний Galaxy A23 5G стоит $299, напоминает Nextpit.